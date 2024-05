Calciomercato Roma - SALTA il RISCATTO di Romelu Lukaku per la prossima stagione? Ecco i dettagli

La Roma è già alla ricerca dell’erede di Romelu Lukaku che, a meno di clamorose sorprese, rientrerà al Chelsea alla fine del prestito. A breve la Roma , dopo il successo nel recupero contro l’Udinese, tornerà in campo per affrontare il Napoli, match in programma alle 18 e molto importante per entrambe le società a caccia […] Questo articolo Roma , Romelu Lukaku verso il ritorno al Chelsea : è già caccia al sostituto è stato pubblicato prima Sportnews. sportnews.eu

In attesa della sfida con il Milan in Europa League, la Roma ha pareggiato sul campo del Lecce, con un Romelu Lukaku in difficoltà La 30esima giornata non sorride alla Roma. La squadra di Daniele De Rossi infatti ha pareggiato 0-0 contro il Lecce al Via del Mare, frenando la rincorsa Champions. I giallorossi infatti sono scivolati a -5 dal Bologna quarto in classifica, che oggi ha vinto contro la Salernitana e sono stati avvicinati dall’Atalanta, vittoriosa a Napoli sabato.

dailymilan