Angelina Mango vittima di stalking - arrestato il responsabile | coinvolta anche sua mamma

Non solo successi e vittorie per Angelina Mango. L’ex allieva della ventiduesima edizione di Amici, che l’ha vista arrivare seconda alle spalle di Mattia Zenzola e vincitrice del circuito Canto, dopo i fasti al Festival di Sanremo ha dovuto affrontare un periodo alquanto problematico a livello personale. Angelina infatti è stata vittima di stalking per diversi mesi.

isaechia