Ultim’ora – Guido Crosetto trasportato d’urgenza in ospedale | la corsa in ambulanza

(Di martedì 21 maggio 2024) Il ministro della Difesa,, è stato costretto a lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essereinina causa di un problema di salute, come confermato proprio in queste ore da fonti della Difesa. L’esponente di Fratelli d’Italia sarà sottoposto nelle prossime ore a degli accertamenti, dopo esser stato colto da un senso di malessere durante la riunione del Consiglio di martedì 21 maggio. Al momento non sono stati rilasciati annunci ufficiali in merito alle sue condizioni, anche se gli esponenti del partito di Giorgia Meloni si sono detti sereni, lasciando intendere che la situazione non sia grave.Leggi anche: “Uomini e Donne”, scintille in studio: Gemma sotto attacco dopo la critica a Pietroera stato ricoveratoinlo scorso febbraio a causa di un forte dolore al petto.

