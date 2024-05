Di cosa si è parlato al Consiglio Supremo di Difesa

La situazione in Ucraina e Medio Oriente, l’attentato al premier slovacco Fico, ritorno dell’antisemitismo, ma anche le infrastrutture strategiche e il Piano Mattei sono stati al centro del Consiglio supremo di Difesa , che si è riunito oggi al Quirinale, sotto la presidenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella , con il premier Giorgia Meloni, i ministri Tajani, Crosetto, Piantedosi, Giorgetti, Urso, il sottosegretario Mantovano, il capo di stato maggiore Cavo Dragone, il consigliere per gli Affari del Consiglio supremo di Difesa , Garofani, e il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Zampetti. secoloditalia

Guido Crosetto è stato trasportato in ospedale in ambulanza questa sera. Lo rendono noto fonti del suo ministero, specificando ha lascia to in anticipo il Consiglio supremo della Difesa . Subito gli auguri di pronta guarigione da maggioranza e opposizione.Continua a leggere fanpage

Malore per il ministro della Difesa , Guido Crosetto , costretto a lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa . Il ministro è stato trasportato in ambulanza in ospedale , come reso noto dalla Difesa . Per Crosetto era già avvenuto un episodio simile a febbraio, quando era stato ricoverato d’urgenza all’ ospedale San Carlo di Nancy a Roma: in quell’occasione il ministro era arrivato al pronto soccorso a piedi dopo aver avuto dolori al petto. lanotiziagiornale

Il Presidente Mattarella ha presieduto il Consiglio Supremo di Difesa - Il Presidente Mattarella ha presieduto il consiglio supremo di Difesa - (mi-lorenteggio.com) Roma, 21 maggio 2024 – Si è riunito oggi, al Palazzo del Quirinale, il consiglio supremo di difesa, presieduto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla riunione ... mi-lorenteggio

