Le proposte culturali dal 22 al 28 maggio promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale

Il Liceo classico "Tommaso Campanella" al Festival teatrale Neos “Concetta Oliveri” di Catania - Il Liceo classico "Tommaso Campanella" al Festival teatrale Neos “Concetta Oliveri” di Catania - I giovani “attori” si cimenteranno in una performance dal grande impatto portando in scena le “Eumenidi” di Eschilo ... reggiotv Ai Pomeriggi Culturali Francesco Donati presenta il libro "Miscellanea" - Ai Pomeriggi culturali Francesco Donati presenta il libro "Miscellanea" - Grosseto: Giovedi 23 maggio alle ore 18.00 Carlo Sestini, per i Pomeriggi culturali a Villa Donati, presenterà il libro di Francesco Donati "Miscellanea", una raccolta selezionata di testi e articoli ... maremmanews Diodato e Selton insieme a Rio sulle orme di Vanoni e Toquinho - Diodato e Selton insieme a Rio sulle orme di Vanoni e Toquinho - La band italo-brasiliana Selton e il cantante Diodato si riuniranno il 29 maggio sul palco dell'iconico club Blue Note Rio per un concerto organizzato con il sostegno istituzionale dell'Istituto Itali ... ansa

Video proposte culturali Video proposte culturali

(Di martedì 21 maggio 2024) I nuovi appuntamenti promossidiDal 22 al 282024 Il programma degli eventi è disponibile su culture..it, sui canali FB e IG @culture, X culturee con #CultureAl via una nuova settimana di eventi promossidi, dal teatrodanza, dmusica al cinema, dall’arteletteratura, passando per gli incontri e le attività per bambini e famiglie, laboratori e workshop.