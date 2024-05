Guido Crosetto - malessere durante il Consiglio supremo di difesa | il trasferimento in ospedale con l’ambulanza per accertamenti

(Di martedì 21 maggio 2024)ha dovuto lasciare in anticipo la riunione al Quirinale deldia causa di un problema di salute del quale non è stato reso noto alcun dettaglio. Il ministero delladi cui è titolare ha però diffuso una nota spiegando che perè stato necessario ilina bordo di una ambulanza. Secondo le fonti citate da Adnkronos, il ministro avrebbe accusato un leggerol’incontro e ora avrebbe raggiunto l’per essere sottoposto ad alcuni. Tra i primi a reagire la notizia il senatore Carlo Calenda: «Esprimo vicinanza al ministrocon l’augurio di ...

Apprensione per la salute del ministro della Difesa . Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale . Lo rende noto la Difesa . Lo scorso 13 febbraio il ministro Crosetto era stato ricoverato d’urgenza all’ ospedale San Carlo di Nancy a Roma. Era stato lo stesso ministro a presentarsi autonomamente al pronto soccorso, dopo aver accusato forti dolori al petto. laprimapagina

Guido Crosetto è stato trasportato in ospedale in ambulanza questa sera. Lo rendono noto fonti del suo ministero, specificando ha lascia to in anticipo il Consiglio supremo della Difesa . Subito gli auguri di pronta guarigione da maggioranza e opposizione.Continua a leggere fanpage

Malore per il ministro della Difesa , Guido Crosetto , costretto a lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa . Il ministro è stato trasportato in ambulanza in ospedale , come reso noto dalla Difesa . Per Crosetto era già avvenuto un episodio simile a febbraio, quando era stato ricoverato d’urgenza all’ ospedale San Carlo di Nancy a Roma: in quell’occasione il ministro era arrivato al pronto soccorso a piedi dopo aver avuto dolori al petto. lanotiziagiornale

Crosetto trasportato in ospedale, la politica in apprensione - crosetto trasportato in ospedale, la politica in apprensione - Tanti i messaggi di pronta guarigione per il ministro della difesa Il mondo della politica manda messaggi di pronta guarigione a Guido crosetto, portato d’urgenza in ospedale. Il… Leggi ... informazione

Malore improvviso per il ministro Crosetto durante il Consiglio Supremo di Difesa: trasportato in ospedale con l’ambulanza - Malore improvviso per il ministro crosetto durante il Consiglio Supremo di difesa: trasportato in ospedale con l’ambulanza - crosetto trasportato d'urgenza in ospedale a Roma dopo un malore durante la riunione del Consiglio Supremo di difesa di oggi pomeriggio ... strettoweb

Il Presidente Mattarella ha presieduto il Consiglio Supremo di Difesa - Il Presidente Mattarella ha presieduto il Consiglio Supremo di difesa - il Ministro della difesa, Guido crosetto; il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti; il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso; il Capo di Stato maggiore della ... mi-lorenteggio