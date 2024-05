Non è vero che lo smartphone ricondizionato performa peggio di uno nuovo - questo e altri 6 miti da sfatare

(Di martedì 21 maggio 2024) L'errore più diffuso è confondere uno, o rigenerato, con uno usato. C'è una grande differenza tra queste due categorie di prodotto: se quest'ultimi sono telefoni usati dagli utenti e rimessi sul mercato nelle condizioni in cui sono stati trovati, gliricondizionati, prima di essere rimessi in vendita, sono sottoposti a una serie di test e ispezioni che ne attestano la perfetta funzionalità e la conformità agli standard qualitativi di mercato. Un processo lungo che può avere fino a cinque fasi: dalla sostituzione di parti danneggiate, al controllo dell'effettivo funzionamento di tutte le componenti principali - accensione, touchscreen e audio – passando per un ulteriore controllo di qualità degli accessori in confezione, al reset completo che cancella i dati dal device e installa nuovamente le ...

Google Pixel 7 in REGALO a 339€ su Amazon (ricondizionato) - Google Pixel 7 in REGALO a 339€ su Amazon (ricondizionato) - Cosa stai aspettando a cambiare il tuo vecchio smartphone quando oggi puoi accedere a una promozione così pazzesca L’ottimo Google Pixel 7 è in offerta speciale su Amazon! ricondizionato, lo acquisti ... informazione

Come comprare un iPhone ricondizionato (e quanto conviene) - Come comprare un iPhone ricondizionato (e quanto conviene) - Ma c'è un dato che è in costante crescita ed è quello degli device ricondizionati. Che non sono da confondere con il mercato dell'usato, che prevede un semplice passaggio di mano tra due privati. Uno ... agi

Ringraziato 1 volta in 1 Post - Ringraziato 1 volta in 1 Post - Io comprerei altro. Il venditore su ePrice e' nato 15gg fa Quello di Amazon non si capisce bene, sul venditore ci sono parecchie recensioni negative poiche' il prodotto non era conforme, ma sono state ... androidiani