Trofeo Bonfiglio 2024 - Sciahbasi supera il primo turno | battuto il n 21 al mondo junior in tre set

(Di martedì 21 maggio 2024) Entra nel vivo il 64°. E la scena se l’è presa Matteo, classe 2007 marchigiano. Il n.186 dell’ITFRanking hato il n.21 al(e testa di serie numero 10 del torneo) Oliver Bonding con il punteggio di 6-4 6-7 7-5, completando il poker tricolore capace dire ildegli Internazionali d’Italiaes (lunedì avevano vinto Pierluigi Basile, Jacopo Vasamì e Daniele Rapagnetta). Fuori invece Gaia Maduzzi, battuta 7-5 7-6 dalla tedesca Valentina Steiner, mentre Lorenzo Angelini è statoto 6-2 6-2 dal lucky loser spagnolo Carles Cordoba. Fuori anche la 16enne toscana Sveva Pieroni, sconfitta 6-2 6-1 dalla 17enne Mayu Crossley. Ora c’è curiosità per rivedere all’opera, dopo il netto successo all’esordio sulla russa Maria Golovina, il talento statunitense Thea Frodin, n.40 dell’ITF Ranking, nota anche per aver interpretato la piccola Serena Williams nel film “King Richard – Una famiglia vincente”.

