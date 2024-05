Affari Tuoi - Sandy senza saliva? Amadeus pazzesco | la risolve cos - si scatena il delirio | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Pacchi, pacchi, pacchi. Come ogni sera, ecco che ri-scatta la mania. Siamo ovviamente ad, il programma condotto dasu Rai 1, il gioco dei pacchi e della fortuna, il format campione assoluto in termini di share e che il conduttore sta per abbandonare, in virtù del suo passaggio a Nove. La puntata in questione è quella di martedì 21 maggio, dove a misurarsi con pacchi e fortuna viene chiamata in causa, da Quarta, in rappresentanza della Valla d'Aosta. Mora, elegantissima e bellissima,ha atteso moltissimo prima di essere estratta: la bellezza di trenta puntate. A giocare insieme a lei il compagno, Marco. Una puntata frizzante, divertente. Una puntata che soprattutto ha offerto un curiosissimo fuoriprogramma. Eravamo rimasti cont tre pacchi: un blu e due rossi, quelli da ...