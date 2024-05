Qualificazioni Roland Garros 2024 | programma - orari e ordine di gioco mercoledì 22 maggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Ile l’didellealper quanto riguarda i match di secondo turno in calendario nella giornata di22. A Parigi, pioggia permettendo, si giocano i match di secondo turno e ci sono otto italiani che tenteranno di avanzare nel loro cammino verso il main draw del secondo torneo Slam dell’anno. Di seguito ecco allora lazione delle partite dei giocatori azzurri cone rispettivi campi. ILCOMPLETO COURT SUZANNE-LENGLEN terzo match dalle ore 10 (1) Errani vs Tubello COURT 7 terzo match dalle ore 10 (10) Barrere vs Pellegrino COURT 2 quarto match dalle ore 10 Vavassori vs Hassan COURT 3 secondo match dalle ore 10 Andreev vs (31) Zeppieri COURT 4 ore 10 Mochizuki vs (18) Napolitano COURT 8 secondo match dalle ore 10 Bellucci vs (20) Harris COURT 9 secondo match dalle ore 10 Svrcina vs (28) Gigante quarto match dalle ore 10 Zapata Miralles vs Maestrelli SportFace.