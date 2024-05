Crosetto accusa malore durante Consiglio Supremo di Difesa | trasportato d’urgenza in ospedale

(Di martedì 21 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 22:03 Il ministro dellaGuidoè stato costretto a lasciare in anticipo ildia causa di un. Sarebbe statoin ambulanza in, come riportano alcune fonti della. Non sono state specificate le condizioni del ministro né le problematiche da L'articolo proviene da Il Difforme.

Guido Crosetto è stato trasportato in ospedale in ambulanza questa sera. Lo rendono noto fonti del suo ministero, specificando ha lascia to in anticipo il Consiglio supremo della Difesa . Subito gli auguri di pronta guarigione da maggioranza e opposizione.Continua a leggere fanpage

Malore per il ministro della Difesa , Guido Crosetto , costretto a lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa . Il ministro è stato trasportato in ambulanza in ospedale , come reso noto dalla Difesa . Per Crosetto era già avvenuto un episodio simile a febbraio, quando era stato ricoverato d’urgenza all’ ospedale San Carlo di Nancy a Roma: in quell’occasione il ministro era arrivato al pronto soccorso a piedi dopo aver avuto dolori al petto. lanotiziagiornale

Guido Crosetto ha dovuto lasciare in anticipo la riunione al Quirinale del Consiglio supremo di difesa a causa di un problema di salute del quale non è stato reso noto alcun dettaglio. Il ministero della difesa di cui è titolare ha però diffuso una nota spiegando che per Crosetto è stato necessario il trasferimento in ospedale a bordo di una ambulanza. open.online

Crosetto trasportato in ospedale, la politica in apprensione - crosetto trasportato in ospedale, la politica in apprensione - Tanti i messaggi di pronta guarigione per il ministro della difesa Il mondo della politica manda messaggi di pronta guarigione a Guido crosetto, portato d’urgenza in ospedale. Il… Leggi ... informazione

Malore improvviso per il ministro Crosetto durante il Consiglio Supremo di Difesa: trasportato in ospedale con l’ambulanza - Malore improvviso per il ministro crosetto durante il Consiglio Supremo di difesa: trasportato in ospedale con l’ambulanza - crosetto trasportato d'urgenza in ospedale a Roma dopo un malore durante la riunione del Consiglio Supremo di difesa di oggi pomeriggio ... strettoweb

Il Presidente Mattarella ha presieduto il Consiglio Supremo di Difesa - Il Presidente Mattarella ha presieduto il Consiglio Supremo di difesa - il Ministro della difesa, Guido crosetto; il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti; il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso; il Capo di Stato maggiore della ... mi-lorenteggio