L'intelligenza artificiale potrebbe sostituire 200mila dipendenti pubblici italiani - L'intelligenza artificiale potrebbe sostituire 200mila dipendenti pubblici italiani - E più della metà dei dipendenti pubblici italiani vedrà la propria attività fortemente impattata dalla tecnologia ... wired

Vanoli già prenotato, ma il Torino sogna Italiano: dipende da Napoli e Bologna - Vanoli già prenotato, ma il Torino sogna Italiano: dipende da Napoli e Bologna - Appurato ormai l'addio di Juric, non è un segreto che Urbano Cairo - informa l'edizione odierna di Tuttosport - stimi particolarmente il tecnico della Fiorentina, tra elogi pubblici e la riconoscenza ... tuttonapoli

L’AI potrebbe portare alla fine del pubblico impiego - L’AI potrebbe portare alla fine del pubblico impiego - Il più grande forum sulla pubblica amministrazione (PA) sa benissimo come attirare l’attenzione dal punto di vista comunicativo. E la notizia che ha rilasciato è come un meteorite che sta per schianta ... macitynet