Liliana Segre al convegno sull’antisemitismo | Dire che Israele commette genocidio è una bestemmia

(Di martedì 21 maggio 2024) Milano, 21 maggio 2024 – “Davanti alla conclusione cheè demonizzata, che quello che faè un, non usiamo questa parola spaventosa. Un confronto simile diventa una”. Sono le parole ferme e decise della senatrice a vita, che questo pomeriggio è intervenuta al“L'aumento e il cambiamento dell'antisemitismo dopo il 7 ottobre”, organizzato dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea presso il Memoriale della Shoah-Binario 21. Un concetto che la senatrice ribadisce anche all’indomani della decisione del procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan, che ha annunciato che chiederà mandati di arresto per crimini di guerra nei confronti non solo dei dirigenti di Hamas ma anche del primo .