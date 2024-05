Il Leverkusen scarica la pressione | Favoriti? In finale non esistono - anche noi abbiamo qualcosa da perdere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 21 maggio 2024) Dublino (Irlanda). Xabi Alonso allontana le pressioni alla vigilia della finalissima di Europa League, alla quale il suo Bayerarriva ancora da imbattuto con una striscia attiva di 51 gare consecutive. “Sappiamo che Gasperini ha un’idea di gioco molto ben definita, i giocatori sanno esattamente cosa fare in campo, sia in Italia che in Europa hanno fatto molto bene, a volte hanno atteggiamenti più attendisti. non sempre sono lanciati al pressing iper-offensivo” ha affermato il tecnico del Bayer in conferenza stampa. “Domani conterà la tattica mala mentalità. Dobbiamo giocare benequando non siamo in possesso di palla, perché l’Atalanta ha giocatori pericolosi come Scamacca, Lookman, Koopmeiners”.di Europa League, Xabi Alonso in conferenza stampa La scelta del portiere: “Domani giocherà ...