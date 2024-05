Volley Nations League - De Giorgi | Bisogna raggiungere il risultato per avvicinarsi alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Ladi Maracanazinho di Rio de Janeiro è ufficialmente iniziata e l’Italia di Ferdinando Deè pronta al debutto, previsto per domani22:30 italiane contro la Germania. Deillustra l’avvio del cammino azzurro, in una terra brasiliana colma di ricordi: “Per la pallavolo italiana e per me chiaramente che ho partecipato nel 90 nel primo mondiale vinto, è un ricordo indelebile, è un bellissimo ricordo per tutti. Da lì è iniziata una storia incredibile, ogni volta che torno qui è una grande emozione. Qualche cambiamento c’è stato, prima erano tutti gradoni, entravano 25.000 persone, adesso forse la metà, però rimane sempre un luogo a noi e a me molto caro nel quale torno con piacere“. Si riparte però proprio da Rio, dove gli azzurri avevano concluso il preolimpico senza pass: “Iniziamo da dove abbiamo finito l’anno scorso ma con situazioni un pò diverse, l’anno scorso era la fine di una lunga stagione, adesso invece è proprio l’inizio di questo percorso nel quale iniziamo questa prima settimana con l’intenzione di aggiungere in ogni partita quello che poi ci serve, pensare al gioco, pensare chiaramente ailper avvicinarci alla qualificazione