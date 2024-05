E il governo cosa fa? Il condono di Salvini | maltempo - sciacallata e balle di Alessandra Moretti | Video

Ci mancava Alessandra Todde in questo coro di veleni contro la presunta censura della Rai su Antonio Scurati. Di fatto, come abbiamo ampiamente spiegato su Libero, la questione dello scrittore di M. è legata ai soldi e al cachet chiesto per partecipare (per un minuto) alla trasmissione "Che sarà" di Serena Bortone su Rai Tre. Ma ovviamente i progressisti e i grillini usano la vicenda per colpire prima la Rai e poi l'esecutivo.

liberoquotidiano