Crosetto in ospedale | il ministro ha lasciato in ambulanza il Consiglio superiore di Difesa

Paura per il ministro della Difesa , Guido Crosetto , portato in ospedale in ambulanza . Crosetto stava partecipando al Consiglio Supremo di Difesa quando ha dovuto lasciare in anticipo... leggo

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale . Lo rende noto la Difesa . Da quello che trapela il ministro è stato colto da un Senso di malessere nel corso della riunione. E’ stato dunque accompagnato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti. Non è ancora noto che tipo di malore possa aver colpito il ministro , che già nel febbraio scorso era stato ricoverato all’ ospedale San Carlo di Nancy. ilfattoquotidiano

Paura per il ministro della Difesa , Guido Crosetto , portato in ospedale in ambulanza. Crosetto stava partecipando al Consiglio Supremo di Difesa quando ha dovuto lasciare in anticipo... leggo

Russia, armi nucleari in Ucraina…" - Russia, armi nucleari in Ucraina…" - A riferirlo è il ministro della difesa russo, Andrej Removic Belousov, citato da Interfax. Le esercitazioni sono una risposta alle «minacce» dell’Occidente. «L’esercitazione in corso ha lo scopo di ... informazione

Crosetto in ospedale. La corsa in ambulanza dal Quirinale - Crosetto in ospedale. La corsa in ambulanza dal Quirinale - Guido Crosetto, ha lasciato in anticipo il Consiglio supermo della difesa, al quale stava partecipando, per essere trasportato in ambulanza in ospedale ... ilgiornale

Crosetto portato d'urgenza in ospedale: ambulanza al Consiglio Supremo di Difesa - Crosetto portato d'urgenza in ospedale: ambulanza al Consiglio Supremo di difesa - Il ministro della difesa Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Lo ... iltempo