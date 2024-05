Serie A - dramma per uno dei volti più noti del campionato | Trovato un cancro a mio figlio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 21 maggio 2024)A, ilvissuto da un calciatore che ha anche avuto un passato all’Inter è il peggio della vita. Ecco il suo racconto che ha fatto il giro del mondo Il peggio del peggio. L’incubo peggiore per tutti. Figuriamoci per un genitore. Ma fortunatamente, adesso, è tutto alle spalle. Ma il racconto è toccante, emozionante, che ha fatto subito il giro del mondo ed è arrivato anche in Argentina, Patria di Cristian Ansaldi. Ansaldi (Lapresse) – Ilveggente.itDifensore del Parma che ha appena conquistato laA, ha giocato anche nell’Inter. Ed è proprio in quel periodo della sua carriera che l’esterno difensivo ha vissuto il peggio che potesse capitare nella vita di un uomo. Ha avuto il coraggio, Ansaldi, di raccontarlo a Cronache di Spogliatoio, dentro una lunga intervista all’interno della quale ci sono dei passaggi davvero importanti.