Jurgen Klopp sceglie la sua finale preferita del suo regno al Liverpool… e rivela il dilemma sui gol preferiti

(Di martedì 21 maggio 2024) 2024-05-21 21:37:43 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:ha scelto unasorprendentemente favorita dei suoi tempi come allenatore del Liverpool – e ha parlato del giorno in cui si è reso conto che la sua squadra era sulla buona strada per vincere la Premier League per la prima volta in 30 anni. Ildel popolarissimodall’ottobre 2015 si è concluso domenica con una vittoria casalinga per 2-0 sui Wolves, ponendo fine a un mandato che comprendeva il titolo di Premier League nel 2019/20, la Uefa Champions League la stagione precedente e tre trionfi in Inghilterra. principali competizioni di coppa. La notte in cui il Liverpool divenne sei volte campione d’Europa potrebbe rimanere più a lungo nella memoria dei ...

Gasperini: “È rimasto l’amaro in bocca per la finale contro la Juve, non è stata una prestazione solida” - Gasperini: “È rimasto l’amaro in bocca per la finale contro la Juve, non è stata una prestazione solida” - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Europa League, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta è tornato sulla finale di Coppa Italia persa contro ... tuttojuve

Atalanta, Gasperini: “De Roon meritava la finale. Ringrazio i tifosi per lo sforzo, noi siamo pronti. Lasciare Meglio quando si vince…” - Atalanta, Gasperini: “De Roon meritava la finale. Ringrazio i tifosi per lo sforzo, noi siamo pronti. Lasciare Meglio quando si vince…” - Visualizzazioni: 3 Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Bayer Leverkusen. L’allenatore si è soffermato su avversari e prestigio del match. Indice Atalanta, le p ... calciostyle

Atalanta – Bayer Leverkusen: probabili formazioni e dove vederla - Atalanta – Bayer Leverkusen: probabili formazioni e dove vederla - Gli orobici, dopo aver eliminato ai quarti di finale il Liverpool di klopp, hanno fatto fuori il Marsiglia. Dall’altra parte del ring invece c’è il Bayer Leverkusen con la sua favola da imbattuti: le ... calciostyle