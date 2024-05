Crosetto lascia il Consiglio della Difesa | trasportato d' urgenza all' ospedale San Carlo di Nancy

Paura per il ministro della Difesa , Guido Crosetto , portato in ospedale in ambulanza. Crosetto stava partecipando al Consiglio Supremo di Difesa quando ha dovuto lasciare in anticipo... leggo

Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 22:03 Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato costretto a lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa a causa di un malore. Sarebbe stato trasportato in ambulanza in ospedale, come riportano alcune fonti della Difesa. Non sono state specificate le condizioni del ministro né le problematiche da […]

