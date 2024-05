Mattarella presiede il Consiglio supremo di Difesa | focus anche sul ruolo strategico del Piano Mattei

(Di martedì 21 maggio 2024) La situazione in Ucraina e Medio Oriente, l’attentato al premier slovacco Fico, ritorno dell’antisemitismo, male infrastrutture strategiche e ilsono stati al centro deldi, che si è riunito oggi al Quirinale, sotto la presidenza del Capo dello Stato Sergio, con il premier Giorgia Meloni, i ministri Tajani, Crosetto, Piantedosi, Giorgetti, Urso, il sottosegretario Mantovano, il capo di stato maggiore Cavo Dragone, il consigliere per gli Affari deldi, Garofani, e il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Zampetti. A riunione terminata si è appreso che Crosetto ha avuto un malore durante il vertice ed è stato trasportato ...

