Roma - il fotografo Barillari preso a pugni da Depardieu La compagna dell’attore | Mi ha spinto con violenza – Il video

(Di martedì 21 maggio 2024) Il “king dei paparazzi” Rinoè stato colpito ripetutamente al volto dall’attore Gerard, con almeno tre, all’uscita dall’Harry’s Bar di via Veneto intorno alle 14. Tuttavia, a distanza di qualche ora dall’uscita della notizia, è emersa anche la versione dell’avvocata delladi, che accusa ildi averla spinta. Secondo quanto ricostruito dall’agenzia di stampa Adnkronos, l’attore francese stava pranzando insieme allae ad altre quattro persone ai tavolini all’aperto dello storico locale della Capitale.ha notato il vip e si è avvicinato al tavolo, con la sua macchina fotografica. Ha sorriso al gruppo e scattato qualche foto ma la, non gradendo la sorpresa, ha afferrato il braccio del 79enne fotoreporter, bloccandolo.ha provato a divincolarsi ma a quel puntoè intervenuto dandogli treal volto, facendolo capitolare a terra.

