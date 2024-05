Europei Under 17 - risultati e classifiche

(Di martedì 21 maggio 2024) Entra nel vivo la fase finale degli17 2024. L’Italia insegue quello che è l’unico trofeo mai vinto da una squadra azzurra. Ci proveranno i ragazzi di Massimiliano Favo che esordiranno nel torneo martedì 21 maggio contro la Polonia. Le prime due classificate di ciascun torneo si qualificheranno per i quarti di finale. Ecco tutti idella manifestazione. LeGirone A Repubblica Ceca 3 Serbia 3 Ucraina 0 Cipro 0 Girone B Danimarca 3 Austria 1 Croazia 1 Galles 0 Girone C Italia 3 Svezia 1 Slovacchia 1 Polonia 0 Girone D Inghilterra 3 Portogallo 3 Spagna 0 Francia 0 Fase a gironi Lunedì 20 maggio Ore 17:00, Serbia-Ucraina 1-0 (2? Makevic) Ore 17:00, Danimarca-Galles 2-0 (45+2? Obi, 48? Johannesen) Ore 19:30, Cipro-Repubblica Ceca 0-5 (26? Kolá?ík, 28? rig. Naskos, 40? Nechvátal, 81? Penxa, ...

Alle 19:30 di oggi , martedì 21 maggio, Italia e Polonia scenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone C degli Europei Under 17. La fase finale della rassegna continentale si apre con la sfida tra due delle favorite per il primo posto del gruppo (le prime due accedono ai quarti di finale del 29 e 30 maggio. Le semifinali si giocano il 2 giugno, mentre la finale è in programma tre giorni dopo a Limassol). sportface

Alle 19:30 (ora italiana) di oggi, martedì 21 maggio, Italia e Polonia scenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone C degli Europei Under 17. All’AEK Arena gli azzurrini cercano i primi tre punti in un gruppo che li vede in compagnia anche di Svezia e Slovacchia. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finale del 29 e 30 maggio. sportface

Alle 19:30 (ora italiana) di oggi, martedì 21 maggio, Italia e Polonia scenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone C degli Europei Under 17. All’AEK Arena gli azzurrini cercano i primi tre punti in un gruppo che li vede in compagnia anche di Svezia e Slovacchia. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finale del 29 e 30 maggio. sportface

LIVE – Italia-Polonia 2-0, Europei Under 17 2024 (DIRETTA) - LIVE – Italia-Polonia 2-0, europei under 17 2024 (DIRETTA) - Alle 19:30 (ora italiana) di oggi, martedì 21 maggio, Italia e Polonia scenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone C degli europei under 17. All’AEK Arena gli azzurrini cercano i ... sportface

Quali giocatori del Lecce giocheranno gli Europei - Quali giocatori del Lecce giocheranno gli europei - Manca sempre meno al fischio di inizio degli europei di Germania 2024 e, oltre alle prestazioni dell’Italia campione uscente, l’attenzione si focalizzerà anche sui calciatori del Lecce chiamati a ... leccezionale

Gli alberi a Milano sotto i grattacieli: il Mondiale dei taglialegna sbarca in Italia - Gli alberi a Milano sotto i grattacieli: il Mondiale dei taglialegna sbarca in Italia - La caccia iridata al re dei boscaioli arriva nel nostro paese: sabato all’Allianz MiCo i migliori atleti del mondo in lotta per lo Stihl Timbersports World Trophy ... gazzetta