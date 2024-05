Sinner in partenza per Parigi - verso sì a Roland Garros

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Jannikinper, per partecipare al2024, il secondo Slam stagionale al via la prossima settimana., come è noto, è fermo per un problema all’anca che lo ha costretto prima a ritirarsi dai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid e poi a saltare gli Internazionali d’Italia, altro Masters 1000, che si sono chiusi domenica a Roma con il trionfo di Alex Zverev. L’azzurro, numero 2 del mondo, secondo Sky Sport sarà amartedì. La notizia è accolta con particolare favore dal quotidiano francese L’Equipe, che sottolinea il miglioramento delle condizioni del 22enne altoatesino dopo gli ultimi giorni di allenamento a Montecarlo prima del trasferimento in Francia. Alpotrebbe diventare numero 1 del mondo. L’azzurro, paradossalmente, potrebbe centrare l’obiettivo anche senza scendere in campo sulla terra rossana.

