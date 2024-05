Allenatore Milan - Cassano | Che ruolo ha Ibrahimovic? Per fare meglio di Pioli…

Antonio Di Gennario, ex calciatore, ha detto la sua sul futuro di Roberto De Zerbi in ottica Milan . Le sue dichiarazioni pianetamilan

Forum Passioni Calcio [IL CLUB DAL PENSIERO MAGICO Top Mondo] MILAN - Forum Passioni Calcio [IL CLUB DAL PENSIERO MAGICO Top Mondo] milan - Non sei loggato. Puoi visitare liberamente il forum, ma per postare devi prima registrarti: non devi fare altro che cliccare sul link in alto a destra. thegamesmachine

Milan, allenatore domani si decide Mercato che svolta! De Zerbi vuole… - milan, allenatore domani si decide Mercato che svolta! De Zerbi vuole… - Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. La scelta dell'allenatore e l'attacco della Curva Sud alla società. Ma anche la bordata di Fabio… Leggi ... informazione

Fonseca si ALLONTANA dal Milan: FUMATA NERA sempre più vicina. Le motivazioni sulla trattativa - Fonseca si ALLONTANA dal milan: FUMATA NERA sempre più vicina. Le motivazioni sulla trattativa - Fonseca è tra i nomi più caldi per quanto riguarda la panchina del milan della prossima stagione: come riportato da Sacha Tavolieri su X, il tecnico del Lille potrebbe rimanere ancora in Francia. calcionews24