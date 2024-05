Zilliacus ci riprova | Inter mi interessa! Pronta nuova offerta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024) L’imprenditore Thomasci. Così come fatto in passato con la nostra redazione, l’uomo d’affare finlandese ribadisce il suoesse per l’e rincara la dose anticipando le sue prossime mosse. Le sue parole durante un suovento a TV Play su Twitch. NUOVO PROPRIETARIO – Thomasesprime la sua opinione riguardo l’imminente addio di Steven Zhang e l’arrivo di Oaktree: «Notizia triste per l’perché questo passaggio di proprietà non dà continuità, non permette la giusta progettazione e non permette alla società di mantenere gli standard elevati. Forse i tifosi non possono capire che comprare un club di calcio non è come andare a comprare una bottiglia di latte, dove c’è il prezzo del cartellino e tu compri il prodotto».ci! Presto nuove offerte NUOVE OFFERTE – Thomasribadisce il suoesse per l’e annuncia: «Io sono moltoessato all’