LIVE – Schio-Venezia 22-17 | gara-3 finale playoff Serie A1 femminile 2023 2024 basket DIRETTA

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-3 delladellaA1di. Nelle prime due partite della, le lagunari hanno confermato alla grande il fattore campo, facendo un passo decisivo verso il ritorno al tricolore, lontano ora una sola partita. Dopo una-1 caratterizzata dal parziale di 11-21 nel primo quarto magistralmente ribaltato da Villa (autrice di 15 punti, come Kuier e Berkani, quest’ultima partita dalla panchina) e compagne nei restanti trenta minuti,-2 ha visto le scledensi in balia completa delle avversarie, che si sono aggiudicate tutti i parziali. ...

LBA - Virtus Bologna vs Derthona, Gara 5: diretta (27-19 al 12') - LBA - Virtus Bologna vs Derthona, Gara 5: diretta (27-19 al 12') - Alla Segafredo Arena si affrontano Virtus Bologna e Bertram Derthona per la decisiva Gara 5 che vale il passaggio alle semifinali playoff di serie A. Dopo aver vinto le prime ... pianetabasket

LIVE TJ - JUVENTUS NEXT GEN-CARRARESE 1-0 - Sekulov sfiora il raddoppio - live TJ - JUVENTUS NEXT GEN-CARRARESE 1-0 - Sekulov sfiora il raddoppio - Massimo Drago ha parlato del percorso della Juventus Next Gen in questi playoff di serie C. I bianconeri, oggi, affronteranno la Carrarese Massimo Drago, a Tmw Radio, ha parlato… Leggi ... informazione

Cagliari, Ranieri lascia il club dopo la salvezza: "Decisione sofferta" - Cagliari, Ranieri lascia il club dopo la salvezza: "Decisione sofferta" - (Adnkronos) - Claudio Ranieri lascia il Cagliari. Il tecnico dopo aver raggiunto la salvezza ha deciso con il club di lasciare. "Mister Ranieri si congeda dal Cagliari: nelle sue due esperienze con il ... reggiotv