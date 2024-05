(Di martedì 21 maggio 2024) ROMA – “Esprimiamo le nostreDiper la suaal consiglio di amministrazione della Rai. Un incarico di grande significato e rilievo per la tv di Stato, soprattutto perché arriva dai dipendenti dell’azienda”. Così la componente di, presente in Associazione Stampa Romana e Fnsi sull’elezione, avvenuta ieri sera, diDinel CDA della Rai. “Condividiamo la convinzione che la Rai, come servizio pubblico, deve giocare sempre un ruolo di primo piano nella ripartenza dell’Italia”, prosegue, “Nonostante i pochi mesi in consiglio di amministrazione, riconosciamo a Diil lavoro svolto per la valorizzazione del personale interno, su tutti i fronti, dai tecnici agli autori. In merito ad aspetti legati all’attività giornalistica, oltre alla situazione del lavoro giornalistico nelle testate e nelle direzioni di genere, al consigliere Dichiediamo di affrontare la situazione di tanti colleghi giornalisti, che lavorano sui programmi ma senza contratto giornalistico: sono programmisti registi interni e collaboratori a partita Iva, che ogni giorno danno un contributo fondamentale”.

Rai, Pluralismo e Libertà: “Congratulazioni a Davide Di Pietro per la sua riconferma in cda” - Rai, Pluralismo e Libertà: “congratulazioni a davide Di Pietro per la sua riconferma in cda” - ROMA - “Esprimiamo le nostre congratulazioni a davide Di Pietro per la sua riconferma al consiglio di amministrazione della Rai. Un incarico di grande ... lopinionista

Rai, Di Pietro eletto dai dipendenti per il Cda - Rai, Di Pietro eletto dai dipendenti per il Cda - Per il Cda Rai del prossimo triennio il primo nome certo è di davide Di Pietro, eletto in rappresentanza dei dipendenti di Viale Mazzini ... primaonline

Rai, Davide Di Pietro rieletto nel CdA - Rai, davide Di Pietro rieletto nel CdA - davide Di Pietro è stato confermato consigliere nel Cda della Rai in rappresentanza dei dipendenti. Su 6462 votanti ha ottenuto 2690 voti.Alessandra Clementini 1950 voti,Pietro Muratori 1865 voti. Gli ... televideo.rai