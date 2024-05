Crosetto ricoverato al San Carlo da Nancy - malore durante il Consiglio Supremo di Difesa

Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 22:03 Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato costretto a lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa a causa di un malore. Sarebbe stato trasportato in ambulanza in ospedale, come riportano alcune fonti della Difesa. Non sono state specificate le condizioni del ministro né le problematiche da […] L'articolo Crosetto accusa malore durante Consiglio Supremo di Difesa: trasportato d’urgenza in ospedale proviene da Il Difforme.

Guido Crosetto ha dovuto lasciare in anticipo la riunione al Quirinale del Consiglio supremo di difesa a causa di un problema di salute del quale non è stato reso noto alcun dettaglio. Il ministero della difesa di cui è titolare ha però diffuso una nota spiegando che per Crosetto è stato necessario il trasferimento in ospedale a bordo di una ambulanza.

