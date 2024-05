4mila euro per annullare gli effetti delle droghe | Striscia smaschera il mago che perde la testa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 21 maggio 2024) Un “” che promette alle persone di aiutarle a risolvere gravi problemi, come “gli”. In cambio, ovviamente, di soldi. A scoprire il presunto sensitivo è stato Luca Abete, in un servizio mandato in onda daLa Notizia su Canale 5 nella puntata del 21 maggio: l’inviato si è recato in provincia di Caserta per intervistare l’uomo, che dichiara di poter eliminare glinocivitossicodipendenze. Durante una consulenza a un attore in incognito del tg satirico, l’uomo ha spiegato di poter attivare una “protezione a cerchio chiuso”. Tradotto, uno scudo così forte daglidella droga sulle persone che ne fanno uso.Leggi anche: La vittima del volo ...