Meteo Italia, temporali in arrivo ma non su tutte le regioni. Drastico calo delle temperature: ecco dove (Di sabato 25 settembre 2021) Meteo Italia, cambia il clima sulla Penisola, ma non ovunque. Le previsioni di domenica 26 settembre accennano a qualche nuvolosità sparsa su alcune regioni Italiane, ma per le restanti, in arrivo la perturbazione atlantica, che andrà a interessare aree ben precise. ecco quali. Al momento si trova in Spagna ma non per questo la perturbazione atlantica dimenticherà di fare visita anche sulle regioni settentrionali del Bel Paese, portando brusche variazioni Meteorologiche e piogge sparse per tutta la giornata di domenica nonché nubifragi e temporali diffusi. E se il cattivo tempo continua a risparmiare le regioni centrali dell’Italia, concedendo persino temperature medio-alte ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021), cambia il clima sulla Penisola, ma non ovunque. Le previsioni di domenica 26 settembre accennano a qualche nuvolosità sparsa su alcunene, ma per le restanti, inla perturbazione atlantica, che andrà a interessare aree ben precise.quali. Al momento si trova in Spagna ma non per questo la perturbazione atlantica dimenticherà di fare visita anche sullesettentrionali del Bel Paese, portando brusche variazionirologiche e piogge sparse per tutta la giornata di domenica nonché nubifragi ediffusi. E se il cattivo tempo continua a risparmiare lecentrali dell’, concedendo persinomedio-alte ...

