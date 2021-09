Offerta WindTre irripetibile: ora puoi provare gratis la rete 5G per un mese e poi decidere per il passaggio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Offerta rivoluzionaria di WindTre che ora da la possibilità di testare la nuova rete 5G gratis, senza obblighi e poi decidere se abbonarsi. Le compagnie telefoniche sono sempre molto aggressive in questo periodo dell’anno perché si avvicina la fine di chiusura bilancio e ovviamente c’è sempre una corsa per l’accapparamento del cliente. Per questo, nel caso in cui si decida di passare ad un nuovo operatore, conviene fare una “carrellata” completa delle offerte attuali disponibili, così da poter decidere al meglio, sia per quanto riguarda il prezzo che per le caratteristiche offerte. WindTre non è da meno rispetto ai concorrenti e stavolta vuole far provare la qualità della propria rete 5G. Questa è una delle grandi ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)rivoluzionaria diche ora da la possibilità di testare la nuova5G, senza obblighi e poise abbonarsi. Le compagnie telefoniche sono sempre molto aggressive in questo periodo dell’anno perché si avvicina la fine di chiusura bilancio e ovviamente c’è sempre una corsa per l’accapparamento del cliente. Per questo, nel caso in cui si decida di passare ad un nuovo operatore, conviene fare una “carrellata” completa delle offerte attuali disponibili, così da poteral meglio, sia per quanto riguarda il prezzo che per le caratteristiche offerte.non è da meno rispetto ai concorrenti e stavolta vuole farla qualità della propria5G. Questa è una delle grandi ...

Advertising

lillydessi : Nuovi iPhone 13 a € 15,99 praticamente gratis: la nuova offerta WindTre - Computer Magazine - Mondo3 : Protagonista degli spot in tv è l'offerta fibra di #Windtre per i già clienti mobile... assieme a testimonial d'ecc… - infoitscienza : WindTre raddoppia i Giga disponibili con l’offerta mobile dedicata ai non vedenti e non udenti - mondomobileweb : WindTre raddoppia i Giga disponibili con l’offerta mobile dedicata ai non vedenti e non udenti - 4gItalia : In qualità di principale partner di WindTre, 4G Italia è in grado di mettere a disposizione delle PMI la rinomata c… -