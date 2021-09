Pd: Letta, 'dopo 2023 al governo per aver vinto questa destra estrema' (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Fdi e Lega rappresentano una destra radicata e molto destra che, secondo i sondaggi, rappresenta un 40% degli elettori. Salvini e Meloni litigano, però quando c'è da spartirsi il potere e da presentarsi insieme lo fanno. Essere maggioranza per noi vuol dire creare le condizioni per una coalizione più larga che abbia un voto di più di Salvini e Meloni, di questa destra che è diventata estrema. La prossima volta, dopo il 2023, noi al governo ci andremo dopo avere vinto le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Fdi e Lega rappresentano unaradicata e moltoche, secondo i sondaggi, rappresenta un 40% degli elettori. Salvini e Meloni litigano, però quando c'è da spartirsi il potere e da presentarsi insieme lo fanno. Essere maggioranza per noi vuol dire creare le condizioni per una coalizione più larga che abbia un voto di più di Salvini e Meloni, diche è diventata. La prossima volta,il, noi alci andremole ...

