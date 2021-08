Tamponi rapidi per i minori a 5 euro, a Monfalcone si può nella farmacia comunale (Di domenica 8 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Monfalcone si gioca la carta del mare, più… Un calendario di 150 esperienze, in Fvg le vacanze… L'agenzia che offre il tour in Serbia ... Leggi su friulioggi (Di domenica 8 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili:si gioca la carta del mare, più… Un calendario di 150 esperienze, in Fvg le vacanze… L'agenzia che offre il tour in Serbia ...

Advertising

matteosalvinimi : …possibilità per tutti di utilizzare tamponi rapidi e gratuiti, antigenici e salivari. Sono queste alcune delle ric… - jacopogiliberto : RT @Miti_Vigliero: Qui sotto viene spiegato perfettamente perchè fare sempre pochissimi test, pochissini tracciamenti e soprattutto più tes… - Miti_Vigliero : RT @Miti_Vigliero: Qui sotto viene spiegato perfettamente perchè fare sempre pochissimi test, pochissini tracciamenti e soprattutto più tes… - infoitinterno : Bologna, i tamponi rapidi vanno a ruba: impossibile farli prima del weekend - infoitinterno : Tamponi rapidi a chi non ha il Green pass, l'iniziativa per accedere a musei e parchi -