Stagionali, anche in Sicilia condizioni fuori da ogni regola tra turni infiniti e ore in nero: "Controlli? Pochi e niente multe" – VIDEO (Di domenica 8 agosto 2021) Quasi 15 ore di lavoro al giorno per 900 euro, sette giorni su sette. Per i più fortunati il turno comincia alle 7.30 e finisce alle 19 con una pausa pranzo "giusto il tempo di mangiare" ma una paga che supera i 1000 euro. Il giorno libero? "Solo se ti metti d'accordo con i colleghi, magari lunedì che c'è meno gente". Sono alcune delle voci raccolte da ilFattoQuotidiano.it lungo gli stabilimenti balneari della Playa di Catania, dopo le inchieste in Romagna (PUNTATA 1) e in Versilia (PUNTATA 2). Un pezzo di costa in cui è quasi impossibile trovare una spiaggia libera e in cui i lidi si susseguono uno dopo l'altro. Le offerte di lavoro che vengono prospettate agli ...

