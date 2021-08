Metropolitana di Napoli, inaugurata la stazione Duomo. De Magistris: Ora i treni. Pascale: Al via da settembre (Di venerdì 6 agosto 2021) “Una giornata importante perché è una fermata attesa e strategica per la mobilità dei nostri concittadini, ma anche per l’itinerario turistico, culturale e religioso. È uno snodo fondamentale che unisce la parte marina al centro storico”. Ad affermarlo è, all’inaugurazione della fermata Duomo della Metro linea 1, è il sindaco di Napoli Luigi de Magistris . “La giornata storica – rimarca l’ex pm – sarà quando vedremo finalmente i treni nuovi passare, speriamo presto. Ma non dò più date perché – attacca – ogni volta che lo facciamo c’è qualcuno che si muove per farla saltare”. “Abbiamo fatto le attività di formazione e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021) “Una giornata importante perché è una fermata attesa e strategica per la mobilità dei nostri concittadini, ma anche per l’itinerario turistico, culturale e religioso. È uno snodo fondamentale che unisce la parte marina al centro storico”. Ad affermarlo è, all’inaugurazione della fermatadella Metro linea 1, è il sindaco diLuigi de. “La giornata storica – rimarca l’ex pm – sarà quando vedremo finalmente inuovi passare, speriamo presto. Ma non dò più date perché – attacca – ogni volta che lo facciamo c’è qualcuno che si muove per farla saltare”. “Abbiamo fatto le attività di formazione e ...

