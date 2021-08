Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani presi di mira in queste ore: cosa sta succedendo – VIDEO (Di giovedì 5 agosto 2021) Tommaso Zorzi di nuovo nel mirino degli haters assieme al suo compagno Tommaso Stanzani: cos’è successo questa volta Tommaso Zorzi nelle ultime ore è tornato nuovamente nell’occhio del ciclone. L’ex concorrente e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si trova nel suo appartamento a Milano assieme al compagno, Tommaso Stanzani. I due avevano intenzione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 5 agosto 2021)di nuovo nel mirino degli haters assieme al suo compagno: cos’è successo questa voltanelle ultime ore è tornato nuovamente nell’occhio del ciclone. L’ex concorrente e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si trova nel suo appartamento a Milano assieme al compagno,. I due avevano intenzione L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ioledamie : RT @blogtivvu: Scherzo a Tommaso Zorzi, assurdo quanto certi commenti del web: ecco cosa è successo - jesuisesauritaa : Il modo in cui Tommaso Zorzi mi scende sempre di più. Incredibile. Ogni giorno penso che abbia raggiunto il fondo e… - SteOlicity : RT @jesuisesauritaa: Ma il vostro titolare per uscite di dubbio gusto, si riferiva a questo? E nessuno deve dissociarsi presumo, giusto? #t… - jesuisesauritaa : Ma il vostro titolare per uscite di dubbio gusto, si riferiva a questo? E nessuno deve dissociarsi presumo, giusto?… - alee_alee_al : @Potito44507862 @tommaso_zorzi Ma perché lo tagghi ad ogni tweet? ?? -