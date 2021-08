"Jacobs sa correre più forte delle accuse"

Advertising

chetempochefa : 'È il sogno che avevo fin da bambino. E sono qui, non so quando riuscirò davvero a realizzare, forse tra una settim… - Flavi68a : RT @BOLTXV950: Ne ho visti correre poliziotti ma questo è sotto i 10'. ?????? ?????? #Tokio2020 #Jacobs - ricca_mago : @Angel53844228 @atleticaitalia Unica cosa che non capisco, è il perché far correre Tortu invece che Jacobs negli ul… - asspiritiliberi : Staffetta con Jacobs e Tortu - ZzGiaco : @lavisionaire1 Ma cmq, quello che ha ottenuto jacobs è frutto al 99,999999% del suo allenamento. Certo scarpe nuove… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs correre

Il direttore tecnico azzurro La Torre risponde ad americani e inglesi: "Non esiste una regola per cui debbano vincere sempre loro" di LEO TURRINI... capace disui 10"13 in stagione, oltre a un deluso Desalu, pronto a vendicare la delusione per la mancata finale dei 200m oltre a Tortu e, tra i più veloci al mondo. Chissà però che ...Il direttore tecnico azzurro La Torre risponde ad americani e inglesi: "Non esiste una regola per cui debbano vincere sempre loro" ...“E adesso ce la giochiamo”. Sognare ancora, in questa Olimpiade, non è vietato. Gli azzurri della 4x100 (Patta-Jacobs-Desalu-Tortu) sbarcano in finale a Tokyo con il quarto tempo complessivo, primo bl ...