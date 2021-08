Sky perde anche American Horror Story e il suo spin-off dopo The Walking Dead | il tracollo continua

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Sky. Brutte notizie in arrivo per i fan del colosso televisivo che speravano ancora che un miracolo fosse possibile almeno per una delle reti più seguite, Fox. A quanto pare però le cose stanno andando diversamente e Disney+,aver lanciato Thesulla sua piattaforma attraverso Star preparandosi a mandare in onda l’ultima stagione, adesso si prepara a fare lo stesso con la serie firmata da Ryan Murphy. Con un comunicato ufficiale, Disney+ fa sapere che...

Advertising

paoloangeloRF : Allegri perde un altro centrocampista - 97CHRISOFT : ogni volta che sky dice questo il mio cuore perde un battito arriva il giorno che schiatto - luctox86 : @danielelozzi Il copyright ?? la SIAE i diritti TV i Sky che perde il calcio la pirateria...poi se ne avete altre po… - TifosiBN : #Varriale retrocesso: perde il ruolo di vicedirettore di #RaiSport. Colpa della #Juventus? ?????… - druso29 : @robypec75 @realwarriale2 Se Sky perde i diritti del campionato è difficile trattenere i telecronisti. Per gli altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky perde

Nel giorno del ritorno alla Continassa degli ultimi nazionali, la JuventusAdrien Rabiot . Il centrocampista classe '95, eliminato con la Francia agli Europei negli ...Gamper (in diretta su...Lisbona è salva, ma il momento più tragico arriva quando la bandauno dei suoi componenti. Il professore viene catturato da Sierra e non ha un piano per poter scappare. Proprio nell'istante in ...Sky Documentaries, domenica 8 agosto, ripercorre la vicenda umana e sportiva di due pugili dalla personalità complessa, protagonisti di match per il ...Il telecronista Riccardo Trevisani ha deciso di dire addio a Sky dopo diciassette anni di collaborazione e di passare in Mediaset.