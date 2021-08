Scream | il quinto capitolo sarà vietato ai minori

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il produttore diChad Villella conferma che l'imminentedella saga horroraicome ogni precedente film del franchise. Chad Villella, produttore dell'atteso reboot diconferma il divieto aiper la pellicola in arrivo che seguirà così l'esempio dei precedenti capitoli della saga horror. La post-produzione del nuovoè stata completata in attesa dell'uscita in sala, prevista per gennaio 2022. Il film arriverà al cinema 11 dopo4 e ridarà linfa vitale alla ...