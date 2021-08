Forex Olimpia San Salvatore | in arrivo due grandi colpi di mercato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Si continua a lavorare senza sosta in casaVolley SanTelesino che nella prossima stagione giocherà per la prima volta in Serie B1. La dirigenza e il presidente Campanile sono impegnati a chiudere il roster prima dell’imminente preparazione estiva in vista dell’avvio del campionato e a dare al riconfermatissimo coach Francesco Eliseo una squadra completa in ogni reparto. L’ultimo annuncio in ordine di tempo è quello della giovanissima palleggiatrice molisana Donatella Fuoco che va ad aggiungersi agli arrivi della centrale Federica Cassone e dell’opposto Giada Biscardi. Annunci che sono ...