Ambienthesis e Greenthesis verso l’integrazione societaria | la consulenza allo Studio BNC

(Di martedì 3 agosto 2021)S.p.A. eS.p.A., holding della famiglia Grossi che controlla(una delle maggiori società italiane ad occuparsi di bonifica da amianto e lane minerali attraspecifiche modalità d’intervento) con una partecipazione diretta e indiretta pari a circa il 76,2% del capitale, hanno sottoscritto un Memorandum of understanding non vincolante finalizzato alla realizzazione di una possibile operazione di integrazionee aziendale che possa concentrare in– attraun conferimento in natura o altra operazione ...

legal_community : Chiomenti advisor nel MoU per l'integrazione di Greenthesis in Ambienthesis - -

Inoltre, l'operazione si propone di concentrare inle attivita' operative del gruppo, per creare il principale pure player indipendente quotato in Italia, specializzato nell'...In particolare, con la sottoscrizione del MoU,hanno inteso darsi atto del reciproco e coincidente interesse a valutare la sussistenza dei presupposti industriali, ...Ambienthesis e Greenthesis, holding della famiglia Grossi che controlla l'emittente con una partecipazione del 76,2% del capitale, hanno sottoscritto un memorandum of understanding non vincolante fina ...