Accelerata per Emerson Palmieri: il Napoli ha fatto la sua prima mossa per dare uno sprint alla trattativa (Di martedì 3 agosto 2021) Quelle che arriveranno a breve potrebbero essere delle ore scottanti sulla pista Emerson Palmieri, anche se l'accordo per il terzino italo-brasiliano risulta ancora lontano. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stato registrato uno sprint del Napoli: a Londra c’è un emissario di Giuntoli che è in stretto contatto con il Chelsea. In questi giorni i due club stanno provando a trovare una soluzione, ma al momento i blues non calano la loro elevata richiesta di almeno 20 milioni di euro, ma nulla è detto. Il Napoli, adesso, spera di chiudere l'affare sfruttando due ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) Quelle che arriveranno a breve potrebbero essere delle ore scottanti sulla pista, anche se l'accordo per il terzino italo-brasiliano risulta ancora lontano. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stato registrato unodel: a Londra c’è un emissario di Giuntoli che è in stretto contatto con il Chelsea. In questi giorni i due club stanno provando a trovare una soluzione, ma al momento i blues non calano la loro elevata richiesta di almeno 20 milioni di euro, ma nulla è detto. Il, adesso, spera di chiudere l'affare sfruttando due ...

Advertising

gilnar76 : Accelerata per Emerson Palmieri: il #Napoli ha fatto la sua prima mossa per dare uno sprint alla trattativa… - Spazio_Napoli : Accelerata per Emerson Palmieri: il Napoli ha fatto la sua prima mossa per dare uno sprint alla trattativa - infoitsport : Calciomercato Atalanta, accelerata per Demiral: cifre e dettagli - FilippoTurati5 : @filippo28155236 @maffidc_maffi4 @radiosilvana @laboccadellave4 È stata utilizzata una procedura accelerata dovuta… - AndreaInterNews : Scusate... Ma non è che #Lukaku al Chelsea serve per pagare il prestito di #Nandez e la buonuscita di #Nainggolan?… -

Ultime Notizie dalla rete : Accelerata per Sostenibilità: Siemens punta sulla crescita ad alto valore Nuovi e ambiziosi obiettivi finanziari per una crescita accelerata ad alto valore Siemens presenta anche un Financial Framework aggiornato che, a partire dall'anno fiscale 2022, fisserà obiettivi ...

Lazio, Basic è sempre più vicino. E spunta anche Hudson - Odoi Sarri è in Germania per imprimere un'accelerata tattica alla 'sua' Lazio ma aspetta esterni d'attacco e un regista. L'inizio del campionato è dietro l'angolo e Tare stringe i tempi per accontentare ...

Genoa, accelerata per Vogliacco Calciomercato.com L’Euro digitale è (quasi) pronto. Ma il contante si batterà così? Nel 2019 avevamo, tra i Paesi membri dell’Unione, il più basso numero di transazioni pro capite con mezzi diversi dal contante. Oggi siamo sestultimi nell’Unione europea per stato di avanzamento dei p ...

Proroga per la ricarica delle auto Veicoli elettrici, a Montemurlo la ricarica sarà gratuita fino al 31 dicembre. Estra e Comune di Montemurlo hanno deciso di prorogare le agevolazioni fino alla fine dell’anno nelle tre stazioni per la ...

Nuovi e ambiziosi obiettivi finanziariuna crescitaad alto valore Siemens presenta anche un Financial Framework aggiornato che, a partire dall'anno fiscale 2022, fisserà obiettivi ...Sarri è in Germaniaimprimere un'tattica alla 'sua' Lazio ma aspetta esterni d'attacco e un regista. L'inizio del campionato è dietro l'angolo e Tare stringe i tempiaccontentare ...Nel 2019 avevamo, tra i Paesi membri dell’Unione, il più basso numero di transazioni pro capite con mezzi diversi dal contante. Oggi siamo sestultimi nell’Unione europea per stato di avanzamento dei p ...Veicoli elettrici, a Montemurlo la ricarica sarà gratuita fino al 31 dicembre. Estra e Comune di Montemurlo hanno deciso di prorogare le agevolazioni fino alla fine dell’anno nelle tre stazioni per la ...