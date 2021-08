Snowpiercer, TNT la rinnova per la quarta stagione (Di lunedì 2 agosto 2021) Si farà Snowpiercer 4. La notizia è stata ufficializzata dalla rete via cavo TNT: la quarta stagione è in arrivo, la terza a inizio 2022. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 2 agosto 2021) Si farà4. La notizia è stata ufficializzata dalla rete via cavo TNT: laè in arrivo, la terza a inizio 2022. Tvserial.it.

Advertising

Screenweek : #TNT rinnova la serie #Snowpiercer per una quarta stagione La star #DaveedDiggs ha annunciato il rinnovo dal set de… - glooit : TNT rinnova la serie Snowpiercer per una quarta stagione leggi su Gloo - Il_Nerdastro : Per poco non perdo il treno. Nel senso che mi stava sfuggendo la news che TNT ha già rinnovato #Snowpiercer per la… - cinemaniaco_fb : ?????????????? TNT rinnova la serie Snowpiercer per una quarta stagione - telesimo : TNT ha già rinnovato la serie sci-fi post apocalittica #Snowpiercer per una quarta stagione. L'annuncio è stato fat… -