Piqué: “Messi? Lo aspettiamo. Spero firmi quanto prima” (Di venerdì 30 luglio 2021) Gerard Piqué , una delle bandiere del Barcellona, nella serata di Gala de la Liga, ha parlato anche del rinnovo di Messi al Barcellona. Queste le sue parole: “Stiamo aspettando che Messi firmi il contratto e speriamo di poterlo avere con noi. Non credo sia necessario convincerlo, Spero che si convinca da solo e che lo faccia quanto prima”. Sulla scorsa stagione: “Non è stata la migliore per noi. È vero che abbiamo vinto la Copa del Rey, ma se non vinciamo LaLiga o la Champions League non è mai un buon anno. Ora ripartiamo con grande entusiasmo, vincere LaLiga è la ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Gerard, una delle bandiere del Barcellona, nella serata di Gala de la Liga, ha parlato anche del rinnovo dial Barcellona. Queste le sue parole: “Stiamo aspettando cheil contratto e speriamo di poterlo avere con noi. Non credo sia necessario convincerlo,che si convinca da solo e che lo faccia”. Sulla scorsa stagione: “Non è stata la migliore per noi. È vero che abbiamo vinto la Copa del Rey, ma se non vinciamo LaLiga o la Champions League non è mai un buon anno. Ora ripartiamo con grande entusiasmo, vincere LaLiga è la ...

Advertising

manu_99a : @ilmckennista Stiamo pur sempre parlando di Messi, gente come Pique etc si taglierebbe lo stipendio per continuare… - misto_gol : @FBiasin @FBiasin non ci sono possibilità che li prendiamo noi i senatori del Barca? Piqué come vice DeVrij sarebbe… - napolista : Il Barcellona ha informato Piqué, Busquets, Sergio Roberto e Jordi Alba: l’intera rosa dovrà tagliarsi lo stipendio… - Cicciodicastri : Sicuramente ne scorderò qualcuno, ma nel 21° secolo i migliori calciatori sono stati: Neuer, Casillas, Buffon, Serg… - piero_pique : RT @Alobrasil74: Messi all’Inter. Stessa fonte di Boban. Per favore evitate insulti e prese in giro. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Piqué Messi "Se volete restare guadagnerete il 40% in meno", la lettera del Barcellona ai senatori La società ha informato Piqué, Busquets, Sergio Roberto e Jordi Alba: l'intera rosa dovrà tagliarsi lo stipendio. Tutto pur di abbassare il tetto salariale e riprendersi Messi Tutto pur di riprendersi Messi. Tutto pur di ...

Barcellona, poker al Gimnàstic nel debutto stagionale. Tripletta Manaj ...di Messi) e Olimpiadi. Formazione schierata da Koeman è stata molto lontana da quella che scenderà in campo nella Liga e in Champions. 4 - 3 - 3 con in porta Neto , difesa a 4, formata da Dest, Piqué,...

Piqué: "Messi? Lo aspettiamo, spero si decida a firmare. Non è necessario convincerlo" TUTTO mercato WEB La società ha informato, Busquets, Sergio Roberto e Jordi Alba: l'intera rosa dovrà tagliarsi lo stipendio. Tutto pur di abbassare il tetto salariale e riprendersiTutto pur di riprendersi. Tutto pur di ......di) e Olimpiadi. Formazione schierata da Koeman è stata molto lontana da quella che scenderà in campo nella Liga e in Champions. 4 - 3 - 3 con in porta Neto , difesa a 4, formata da Dest,,...