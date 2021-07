Jason Sudeikis in Ted Lasso 2: “Le persone gentili esistono, anche se a volte lo dimentichiamo” (Di venerdì 30 luglio 2021) La video intervista a Jason Sudeikis e Brendan Hunt, protagonisti della serie tv Ted Lasso, in cui sono gli allenatori americani di una squadra di calcio inglese. Siete già sugli spalti pronti a fare il tifo? La seconda stagione di Ted Lasso è arrivata: disponibile dal 23 luglio su Apple TV+ con un nuovo episodio ogni venerdì (12 in tutto), la serie con protagonista un coach di football americano che vola in Inghilterra per allenare una squadra di calcio inglese è tornata. Dopo aver vinto il Golden Globe 2021 come miglior attore in una serie commedia o musicale, Jason Sudeikis torna ai ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 luglio 2021) La video intervista ae Brendan Hunt, protagonisti della serie tv Ted, in cui sono gli allenatori americani di una squadra di calcio inglese. Siete già sugli spalti pronti a fare il tifo? La seconda stagione di Tedè arrivata: disponibile dal 23 luglio su Apple TV+ con un nuovo episodio ogni venerdì (12 in tutto), la serie con protagonista un coach di football americano che vola in Inghilterra per allenare una squadra di calcio inglese è tornata. Dopo aver vinto il Golden Globe 2021 come miglior attore in una serie commedia o musicale,torna ai ...

