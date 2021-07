‘Invito al viaggio’, concerto per Franco Battiato: aperte le prevendite (Di mercoledì 28 luglio 2021) foto di Roberto PaglianiVERONA – Il punto di forza artistico di Franco Battiato è sempre stato la sua vastità e trasversalità. Non solo quella dei generi che ha attraversato, dalla musica sperimentale al pop avanguardista, dal melodramma all’elettronica, dai riferimenti ad altre culture a una curiosità senza preconcetti, ma soprattutto quella di composizioni aperte, avventurose, che chiunque, davvero, poteva riconoscere e fare sue. Patriots, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare, La cura, Prospettiva Nevski, Invito al viaggio: brani intonati da tutti noi, consapevoli o meno dei significati più profondi che quei pezzi ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 luglio 2021) foto di Roberto PaglianiVERONA – Il punto di forza artistico diè sempre stato la sua vastità e trasversalità. Non solo quella dei generi che ha attraversato, dalla musica sperimentale al pop avanguardista, dal melodramma all’elettronica, dai riferimenti ad altre culture a una curiosità senza preconcetti, ma soprattutto quella di composizioni, avventurose, che chiunque, davvero, poteva riconoscere e fare sue. Patriots, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare, La cura, Prospettiva Nevski, Invito al viaggio: brani intonati da tutti noi, consapevoli o meno dei significati più profondi che quei pezzi ...

Advertising

MariaMarri1 : @UtherPe1 Cuorato anch’io il post con l’invito a vaccinarsi. E pensare che, da giovane, avevo una t shirt comprata… - Blanco_Blu : Ti invito al viaggio In quel paese che ti asomiglia tanto I soli languidi dei suoi cieli annebbiati Hanno p… - Memorieepeccati : - macheschifo : @corte_dc Il PDR.. Appena annuncia che si può venire in vacanza in Italia in sicurezza, si intasano di telefonate l… - Memorieepeccati : -