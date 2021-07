Terence Hill torna al Sud sui luoghi del film "Continuavano a chiamarlo Trinità"

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tutto pronto per il Gran Sasso Festival Open Week 2021. Dal 28 luglio all'8 agosto in programma eventi, degustazioni, escursioni, spettacoli, giochi e proiezioni che si svolgeranno in tutto il Gran Sasso. L'evento è stato finanziato dal Comune dell'Aquila grazie al bando Restart 2019. Ospite illustre dell'evento, mercoledì 4 agosto, saràche, in occasione del 50° anniversario dell'uscita deldiretto dal regista E.B. Clucher nel 1971 "", tornerà a Campo Imperatore suidove è stata girata la pellicola per presentare ...