Osaka | ' Aspettative alte e troppa attenzione | così sono crollata'

Come al solito, non usa giri di parole, Naomi, per esprimere le sue emozioni. La testa di serie numero 2 del torneo olimpico, particolarmente attesa a Tokyo, esce di scena e non nasconde il suo ...

NAOMI"Avvertivo davvero tanta pressione, per questi Giochi. Forse perché erano i primi, per me. Le mieerano molto alte, e alla fine non sono riuscita a far fronte alla tensione ...... di entrare in panico prima di parlare con i media, di soffrire la pressione delle. Il ...dovrà rialzarsi di nuovo, anche grazie al calore della sua gente. Ascolta l'articolo - A ...Dalla gioia per essere stata scelta come ultima tedofora all’eliminazione prematura nel tabellone femminile: continua il periodo nero di Naomi Osaka, si spegne la grande speranza del tennis giapponese ...SCHERMA. L’Italia ( Federica Isola , Rossella Fiamingo , Mara Navarria) perde in semifinale nella prova a squadre di spada femminile. Nonostante una ...