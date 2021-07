Rea padrone di Assen Vince 2 gare e superpole

Advertising

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Superbike, Rea si conferma il padrone di Assen: sua anche gara 2, è tripletta - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Superbike, Rea si conferma il padrone di Assen: sua anche gara 2, è tripletta - repubblica : Superbike, Rea si conferma il padrone di Assen: sua anche gara 2, è tripletta - infoitsport : Superbike, Rea torna padrone ad Assen: vittoria dalla pole davanti a Razgatlioglu - Sportmediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Rea padrone

Sempre Jonathan. Il pilota nordirlandese della Kawasaki si conferma ildi Assen e, dopo i successi in gara 1 e Superpole Race, completa la sua personale tripletta aggiudicandosi anche la seconda prova sul ...Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 26 Luglio 2021 ASSEN (OLANDA) - Sempre Jonathan. Il pilota nordirlandese della Kawasaki si conferma ildi Assen e, dopo i successi in gara 1 e Superpole Race, completa la sua personale tripletta aggiudicandosi anche la seconda prova sul ...Sempre Jonathan Rea. Il pilota nordirlandese della Kawasaki si conferma il padrone di Assen e, dopo i successi in gara 1 e Superpole Race, completa la sua personale tripletta aggiudicandosi anche la s ...ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Sempre Jonathan Rea. Il pilota nordirlandese della Kawasaki si conferma il padrone di Assen e, dopo i successi in gara 1 e Superp ...